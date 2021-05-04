العراق يقرر فرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام للحد من انتشار كورونا

قرر العراق فرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.



وسجلت وزارة الصحة العراقية 5068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و79 ألفا و998 إصابات.



وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء العراقية أمس"الاثنين" - أنه تم تسجيل 30 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 15 ألفا و566 حالة، بالإضافة إلى تعافي 7351 حالة جديدة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 964 ألفا و551 حالة.