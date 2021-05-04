تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثا، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الأربعاء، الموافق 5 مايو 2021 وحتى يوم الإثنين المقبل الموافق 10 مايو 2021.



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:





طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء



غدا الأربعاء:



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة



يوم الخميس المقبل:



نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



يوم الجمعة المقبل:





اعتبارا من الجمعة انخفاض مؤقت فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على كافة الأنحاء





نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



يوم السبت المقبل:



نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة



يوم الأحد المقبل:



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة



يوم الإنين المقبل:



اعتبارا من يوم الإثنين انخفاض في درجات الحرارة من شمال البلاد وحتي القاهرة الكبري ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على كافة الأنحاء



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.



