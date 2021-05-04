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إنزال جوي تركي كبير على قرى بدهوك شمالي العراق

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 03:57 م
قوات تركية
قوات تركية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادرها بإنزال جوي تركي كبير على قرى بدهوك شمالي العراق.

 

وفي سياق آخر، نفذت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقية عملية إنزال جوي، بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي في قضاء الحضر على مسافة (90 كيلومتراً جنوب غرب الموصل)، ودارت اشتباكات مع عناصر داعش، ما أسفر عن مقتل 14 إرهابياً، بينهم انتحاريون وقادة في التنظيم".

 

وكانت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية، شهدت تسلل عناصر داعش، وقيامهم بتنفيذ عمليات تفجير واختطاف وقتل ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية، قبل أكثر من عام القضاء عسكرياً على تنظيم داعش في البلاد.

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تركيا العراق إنزال جوي

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