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قد يسقط على الأرض.. كل ما تريد معرفته عن صاروخ الصين الخارج عن السيطرة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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صاروخ الصين الخارج عن السيطرة.. كلمات تصدرت مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، بسبب تخوف العالم من سقوط هذا الصاروخ لعدم سيطرة الصين عليه.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن صاروخ الصين الخارج عن السيطرة بعد تصدره مؤشرات "جوجل":


- أطلقته الصين الخميس الماضي ليدور حول الأرض دون سيطرة، عوضًا عن أن تحدد مسبقًا بقعة لسقوطه في المحيط.


- يزن الجسم الصاروخى 21 طنا، وطوله 100 قدما، بينما يبلغ عرضه 16 قدما.

- إطلاق الصاروخ جزءًا من 11 مهمة مخططة كجزء من بناء محطة الفضاء الصينية، والتي من المتوقع أن تكتمل في أواخر عام 2022. ومن المتوقع أن تزن المحطة الفضائية التي ستأخذ شكل حرف T حوالي 60 طنًا، وهي أصغر بكثير من محطة الفضاء الدولية، التي أطلقت أول وحدة لها في عام 1998 وتزن حوالي 408 أطنان.

- يوم الثلاثاء كان الجسم الصاروخي يدور حول الأرض كل 90 دقيقة وعلى ارتفاع يزيد عن 300 كم. وذلك بسرعة حوالي 27600 كم ساعة (تقريبا 7 كم ثانية)، ويمكن رؤية مساره على بعض المواقع مثل موقع: orbit.ing-now.com، تحت اسم (2021-035B).

- ثم انخفض ارتفاعه إلى ما يقرب من 80 كيلومترًا، وأفاد موقع سبيس نيوز "SpaceNews" أن الجسم الصاروخي ينخفض ارتفاعه ويقترب من الأرض بشكل خارج عن السيطرة، ومن المستحيل التنبؤ بمكان دخوله في نهاية المطاف إلى الغلاف الجوي للأرض بسبب سرعته، على الرغم من أن ماكدويل قال إن النتيجة الأكثر ترجيحًا هي أنه سيسقط في البحر، حيث يغطي المحيط حوالي 71% من كوكب الأرض.

- من المتوقع سقوط جسم صاروخى ضخم هو المنصة الأساسية لصاروخ "لونج مارش 5 بى"، الذى أطلقته الصين الخميس الماضى، فى أى منطقة مأهولة بالبشر خلال الفترة المقبلة.

- عندما يسقط الجسم الصاروخى من المدار فإنه قد يحترق فى الغلاف الجوى للأرض، ولكن قطعا كبيرة من حطامه يمكن أن تنجو من السقوط، ومعظم الكوكب عبارة عن محيطات، لذلك من المرجح أن تهبط قطع الصواريخ المتساقطة فيها، لكن لا يزال بإمكانها تهديد المناطق المأهولة بسقوطها فيها.


- بعض قطع الصاروخ ستنجو من الاحتراق عند إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي للأرض، وستكون على شكل يشبه حطام طائرة صغيرة على بعد 100 ميل.

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