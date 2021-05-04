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خاص.. اتحاد الكرة يُحدد موعد انتهاء الدوري

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حدد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد موعد انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعدما اجتماع اليوم بالأندية فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

وعلم الفجر الرياضي أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم اتفق مع الأندية بما فيها الأهلي والزمالك على اللعب بشكل مضغوط خلال الفترة المقبلة من أجل إنهاء بطولة الدوري المصري فى نهاية أغسطس على أقصي تقدير الأول من سبتمبر ولكن لم يصل إلي 30 سبتمبر بسبب المشاركات الإفريقية.

وقال مصدر لـ الفجر أن اتحاد الكرة تحدث مع الأندية وطالب باللعب بدون اللاعبين الدوليين خلال مسابقة الدوري بسبب اشتراكهم مع المنتخب الأولمبي فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل.

وكان غاب عن الاجتماع ممثلي الأهلي والزمالك وحضر جميع الأندية الاجتماع مع اتحاد الكرة.

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