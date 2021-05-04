مديرية صحة الإسماعيلية تدشن مبادرة تسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا

تحت رعاية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، دشنت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة مبادرة تسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا كوفيد ١٩ بديوان عام المحافظة لتطعيم العاملين بالوحدات المحلية.



كما يتم التسجيل للقاح للمواطنين فوق السن ١٨ فى الإدارات الصحية واقرب مركز طبى او وحدة طب أسرة مع اِتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى اطلاق فريق التوعية الصحية على مواقع السوشيال ميديا ورسائل الواتساب والماسنجر لمساعدة المواطنين فى التسجيل.



وذلك في ضوء حرص الدولة والقيادة السياسية على وصول لقاح كورونا وذلك تحت إشراف الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة، وذلك لتعزيز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.



وأشارت مديرية الصحة أنه تم خطاب أصحاب الهيئات والشركات والمصانع والمديريات الخدمية والمصالح الحكومية والجمعيات الاهليه والإحياء والمساجد الكنائس ومنظمات المجتمع المدني بإرسال مندوب من الإدارات لتسجيل العاملين والمواطنين طرفكم أو زيارة الموقع الإلكتروني.

