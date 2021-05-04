أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف من تزايد إصابات كورونا

تراجعت أسعار النفط اليوم، ماحية مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة بعد أن خفف المزيد من الولايات الأمريكية إجراءات الإغلاق وسعى الاتحاد الأوروبي لجذب المسافرين، مما ساعد على تعويض أثر المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الهند مع تسارع وتيرة الإصابات بكوفيد-19، وفقا لـ"رويترز".





وبحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات بما يعادل 0.1 في المائة إلى 67.49 دولار للبرميل، وذلك بعد زيادة 1.2 في المائة أمس الاثنين.





كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات أو 0.1 في المائة إلى 64.43 دولار للبرميل بعدما ربحت 1.4 في المائة أمس.





وقال محللون إن الأسعار تتدعم باحتمال زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا، إذ تستعد نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت لتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة ويعتزم الاتحاد الأوروبي لقبول المزيد من الزوار الأجانب الذين جرى تطعيمهم.





وقال آش جلوفر رئيس سي.إم.سي ماركتس ألفا "التفاؤل بشأن تحسن الطلب يبدو أنه المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي بعد أن أشار (جون) وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إلى أن الاقتصاد الأمريكي على وشك النمو بأسرع وتيرة له منذ عقود".





وبحثا عن المزيد من المؤشرات على ارتفاع الطلب على النفط في الولايات المتحدة، سيراقب المتعاملون تقارير عن مخزونات النفط الخام والمنتجات من معهد البترول الأمريكي اليوم وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.





كما ساعد ضعف الدولار، الذي تضرر من تباطؤ غير متوقع في نمو نشاط الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة، في دعم أسعار النفط اليوم. ويجعل انخفاض الدولار النفط أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.





وفي الهند، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات حتى الآن إلى ما يقل قليلا عن 20 مليونا، وذلك بفعل تخطي حاجز تسجيل 300 ألف حالة جديدة لاثني عشر يوما على التوالي، وهو ما من المتوقع أن يضر بالطلب على الوقود في أكثر دول العالم سكانا بعد الصين.