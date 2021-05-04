رسميًا.. مورينيو مديرًا فنيًا لروما





أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا لذئاب الجبل خلفًا لباولو فونسيكا الذي أقيل من منصبه بسبب تراجع النتائج.





وكان روما قد أعلن في وقت سابق رحيل فونسيكا عن القيادة الفنية للفريق عقب نهاية الموسم الجاري بعد انلتائج السلبية التي قام بتقديمها.





وعبر الحساب الرسمي له عبر تويتر قال روما أنه يسعد النادي أن يعلن عن توصله لإتفاق مع مورينيو ليكون المدير الفني الجديد للفريق بداية من الموسم القادم 2020-2021.





ويحتل روما المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة، في الوقت الذي سبق وأن تلقى فيه هزيمة تاريخية أمام مانشستر يونايتد بنتيجة (6-2) في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي.



