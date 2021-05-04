Advertisements

رسميًا.. مورينيو مديرًا فنيًا لروما

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا لذئاب الجبل خلفًا لباولو فونسيكا الذي أقيل من منصبه بسبب تراجع النتائج.

وكان روما قد أعلن في وقت سابق رحيل فونسيكا عن القيادة الفنية للفريق عقب نهاية الموسم الجاري بعد انلتائج السلبية التي قام بتقديمها.

وعبر الحساب الرسمي له عبر تويتر قال روما أنه يسعد النادي أن يعلن عن توصله لإتفاق مع مورينيو ليكون المدير الفني الجديد للفريق بداية من الموسم القادم 2020-2021.

ويحتل روما المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة، في الوقت الذي سبق وأن تلقى فيه هزيمة تاريخية أمام مانشستر يونايتد بنتيجة (6-2) في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي.

أخبار تهمك

جوتزه يبدي رغبته في اللعب لبرشلونة

منذ ساعة

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 18 ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 17 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 12 ساعة

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 17 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 3 ساعات

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

04:42 ص

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

09:02 ص

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي