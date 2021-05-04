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عاجل.. الإفتاء تحدد موعد استطلاع شهر شوال

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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أرسلت دار الإفتاء المصرية؛ خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول استطلاع هلال شهر شوال.

وقالت الدار في خطابها، إن استطلاع هلال شهر شوال، سيكون يوم الثلاثاء القادم ٢٩ من شهر رمضان، الموافق ١١ مايو الجاري، عقب صلاة المغرب.

وأضافت أنه بهذه المناسبة سيقوم مفتي الجمهورية بتسجيل كلمة لتهنئة الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك بمقر مكتبه بدار الإفتاء المصرية.

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عيد الفطر المتمم لشهر رمضان الفجر اتسطلاع شهر شوال

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