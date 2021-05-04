عاجل.. الإفتاء تحدد موعد استطلاع شهر شوال

أرسلت دار الإفتاء المصرية؛ خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول استطلاع هلال شهر شوال.





وقالت الدار في خطابها، إن استطلاع هلال شهر شوال، سيكون يوم الثلاثاء القادم ٢٩ من شهر رمضان، الموافق ١١ مايو الجاري، عقب صلاة المغرب.



