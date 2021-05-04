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نجم نادي الزمالك وحارس مرمى المنتخب.. ما لا تعرفه عن ضحية "رامز عقله طار"

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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يستضيف الفنان رامز جلال، الكابتن محمود جنش، في الحلقة الحادي والعشرون من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.

ونسرد في السطور التالية معلومات لا تعرفها عن الكابتن محمود جنش:

- اسمه محمود عبد الرحيم الشهير ب" جنش".

- مواليد 17يوليو1987
- الطول1.88
- حارس مرمي نادي الزمالك المصري والذي جاء له قادما من نادي الاوليميبي في فتره الإنتقالات الشتوية

-اصبح الحارس البديل لاحمد عبد الواحد السيد
-أصبح بعد ذاك الحارس البديل لاحمد الشناوي الحارس الدولي وكان هذا أول ظهور رسمي له بقميص نادي الزمالك أمام الإنتاج الحربي



يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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