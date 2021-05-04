معاون محافظ بني سويف يراجع الإلتزام بالكمامة بالمصالح الحكومية والمواقف



تابع محمد جبر معاون محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، الالتزام بالإجراءات الاحترازية والكمامة والواقيات الصحية، بعددًا منم مقرات المصالح الحكومية، منها: مديريات التنظيم والإدارة والري والطرق والكباري والصحة ومواقف السيارات.



محافظ بني سويف

وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمتابعة الالتزام بتفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت والجهات الحكومية والمرافق العامة ضمن تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وفي هذا السياق قامت اللجنة التي شكللها المحافظ "برئاسة محمد جبر معاون المحافظ" بتكثيف زياراتها الميدانية لتفقد عدد من المديريات الخدمية والمصالح الحكومية، والتي شملت مديريات: التنظيم والإدارة، والصحة، والري، وفرع هيئة الطرق والكباري، بجانب تفقد مواقف السيارات بمنطقة محي الدين، وذلك بحضور أعضاء اللجنة ونادي مرداشى نائب رئيس المدينة وشباب مبادرة تأهيل وتمكين.



الكمامات الطبية

حيث تابعت اللجنة التزام تلك الجهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا، خاصة فيما يتعلق باستخدام الكواشف لقياس الحرارة وارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين العاملين، مع التأكيد على عدم دخول العاملين والمواطنين دون ارتداء الكمامات، فيما تم تحصيل بعض الغرامات الفورية لمخالفي ارتداء الكمامات بموقف محي الدين.



محافظ بني سويف

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ وعضوية إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري، والتي تم تكليفها بالمرور على كافة الجهات الإدارية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من قيام تلك المصالح باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإعداد تقارير دورية بنتيجة عمل اللجنة.



نائب محافظ بني سويف

وتفقد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف "مساء أمس" أعمال تطوير وتوسعة شارع الجيش بمدينة ناصر، والذي يشهد أعمال توسعة بعد إزالة الإشغالات والكافيهات، لزيادة عرض الشارع بطول يتراوح من 6 أمتار إلى 8 أمتار، وإنشاء ممشى بعرض 8 أمتار بالمنطقة الواقعة على جسم التغطية أعلى ترعة بوش، ويتضمن إنشاء الممشى بالبلاط الديكوري وأعمدة الإنارة الديكورية وعمل مقاعد للمواطنين وإضفاء الشكل الحضاري على المنطقة.



وتابع نائب المحافظ إجراءات تنفيذ قرارات المواعيد الصيفية لغلق المطاعم والمحال التجارية، تنفيذا لقرار وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، حيث تجول بعدد من شوارع المدينة، مشددا على تطبيق كافة الاشتراطات والتعليمات التى نص عليها القرار الوزاري، خاصة نسب التواجد المقررة والتى تضمن السلامة العامة فى المطاعم والكافتيريات وحظر استخدام الشيش وغيرها بما يحقق أمن وسلامة المواطنين.



وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين أجهزة المحافظة لتطبيق تلك المواعيد الجديدة، وبما يضمن تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية، والفوضى، ومنع الإشغالات والتكدس المروري، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج.

