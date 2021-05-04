سمية الخشاب: أول مرة أحس إني عروسة

علقت الفنانة سمية الخشاب على تصدرها التريند في الساعات القليلة الماضية عقب انتشار صور من فرحها في مسلسل "موسى".



وكتبت "الخشاب" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائله: "أول مرة أحس اني عروسة بجد سعيدة جدا باني تريندج الى الآن على تويتر وجوجل بحبكم".



يذكر أن أحمد سعد وسمية الخشاب ومحمد رمضان آثارا الجدل أمس بسبب تواجد "سعد" في فرح سمية الخشاب بمحمد رمضان في مسلسل "موسى".