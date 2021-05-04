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ننشر خطوات تقديم التظلمات على المخالفات المرورية الكترونيا من المنزل

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 04:10 م
تقديم التظلمات على المخالفات المرورية
تقديم التظلمات على المخالفات المرورية
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ننشر خطوات تقديم التظلمات على المخالفات المرورية الكترونيا من المنزل

يتعرض قائدو وملاك السيارات للمساءلة والغرامة، من حين لآخر، نتيجة ارتكابهم مخالفات مرورية، مما يجعلهم يسعون إلى تقديم تظلمات اعتراضاً على هذه المخالفات.. وتيسيراً على المواطنين وتجنباً للزحام، يتيح موقع النيابة العامة خدمة تقديم تظلم على المخالفات المرورية الكترونيا من المنزل، ودون مشقة الذهاب إلى مقار أقسام المرور.

خطوات تقديم تظلم على المخالفات المرورية
أتاحت الحكومة من خلال "بوابة الحكومة المصرية" خدمات المرور الإلكترونية، ومنها الاستعلام عن المخالفات المرورية التي فرضت على مركبتك الخاصة عن طريق كتابة رقم الرخصة، ثم القيام بإدخال الرقم القومي، حيث يجوز التظلم عليها وإرسالها إلى نيابة المرور لفحص التظلم على المخالفات.

خطوات التظلم على المخالفات المرورية الكترونيا

- في البداية عليك الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

- ثم قم بالضغط على أيقونة التظلمات.

- أنقر على خيار تظلمات رخص المركبات.

- ثم قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك في الخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفة.

- بعدها ستظهر لك كل المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، وقيمة الغرامة بحديها الأقصى والأدني.

- ثم اضغط على خيار تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم انقر على "تظلم".

- تظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها اضغط موافق.

- بعد ظهور البيانات الأساسية لرخصة السيارة الخاصة بك، قم بتحرير البيانات الشخصية، ثم اضغط على إرسال الطلب.

- وفي الخطوة الأخيرة ستظهر على الشاشة بيانات ايصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، وعليك الاحتفاظ به لاستخدامه في المتابعة.

وتقدم النيابة العامة هذه الخدمات لكل قائدي السيارات بأنواعها المختلفة للاستعلام على المخالفة المسجلة عن طريق موقعها الإلكتروني.

ماذا يحدث في التظلم على المخالفات المرورية؟
وفي معظم الأحيان تنتهي نتيجة التظلمات على المخالفات المرورية بالتخفيض عقب كتابة قائد المركبة سبب التظلم على هذه المخالفة، كما يمكن الحصول على "براءة ذمة" أو "شهادة مخالفات" ويجري السداد عن طريق أي وسيلة دفع أو البريد المصري.

يذكر أن القانون الجديد للمرور نص على أنه يجوز التصالح في المخالفات المرورية بدفع نصف قيمة المخالفة، وفي المقابل، أشار القانون إلى وجود حالات حالات لا يجوز التصالح نهائيا.

ننشر خطوات تقديم التظلمات على المخالفات المرورية الكترونيا من المنزل

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