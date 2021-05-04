Advertisements

المالية: بدأنا مشروع حصر الثروة العقارية وسجلنا ٢٢ مليون وحدة إلكترونيًا

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات من أجل تعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى إتاحة الخدمات الإلكترونية؛ بما يتسق مع جهود الانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية» فى إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠»، لافتًا إلى أن ٨٤ ألف مواطن قدموا إقرارات وحداتهم السكنية هذا العام عبر منصة «مصر الرقمية» خلال ثلاثة أسابيع فقط هى مدة انطلاق هذه الخدمة وحتى انتهاء مهلة تقديم الإقرارات بنهاية مارس الماضى، ومن المقرر إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية للضرائب العقارية، بواسطة هذه المنصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فى ظل جائحة «كورونا». 
أضاف الوزير، أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروعات رقمنة أنظمة العمل والدورة المستندية بمأموريات الضرائب العقارية التى يجرى ربطها آليًا بشبكة داخلية، جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية والتكنولوجية، وقد تم الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة ٣١١ مقرًا بالمحافظات خلال العامين الماضيين، موضحًا أننا بدأنا تنفيذ مشروع حصر الثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطارات المميكنة، وقد تم الانتهاء من تسجيل ٢٢ مليون وحدة عقارية إلكترونيًا حتى الآن، على النحو الذى يسهم فى زيادة الخدمات الرقمية للمتعاملين مع مصلحة الضرائب العقارية.
قال أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إننا بدأنا تسجيل ٣ ملايين إقرار ورقى قدمه المواطنون هذا العام حتى نهاية مارس الماضى بقاعدة البيانات الإلكترونية؛ ليتم ربطها بالرقم القومى لملاك الوحدة السكنية؛ بما يساعد فى تحقيق التكامل بين قواعد البيانات الإلكترونية بمختلف جهات الدولة، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا مع شركة «e-tax» فى إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية، وتنفيذ التحول الرقمى للمنظومة بمختلف مستوياتها، وقد تم استعراض وحدات الهيكل التنظيمى، وبطاقات الوصف الوظيفى، وتوزيع المأموريات بالمحافظات، وإجراءات ودورات العمل والنماذج والسجلات والاستمارات الورقية المستخدمة؛ لتسريع وتيرة الميكنة، وتحليل بيانات الإقرار السكنى والتجارى والإدارى تمهيدًا لرقمنتها.

أخبار تهمك

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 17 ساعة

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

جوتزه يبدي رغبته في اللعب لبرشلونة

منذ ساعة

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 12 ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

04:42 ص

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

09:02 ص

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي