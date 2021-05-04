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وكيل صحة الدقهلية يتابع تطعيم مرضى الغسيل الكلوى بلقاح كورونا

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 04:18 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام الدكتور سعد مكي وكيل صحة الدقهلية بمتابعة مرحلة ما قبل التطعيم والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح، من مرضى الغسيل الكلوي بوحدة الكلى بمستشفى بلقاس المركزي.

واوضح مكي انه سيتم التسجيل لجميع مرضى الغسيل الكلوي على الموقع بواسطة مديرية الصحة وذلك تيسيرا لهم وحرصا على راحتهم وذلك بناءا على تعليمات وتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بالتيسير على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من مرضى الغسيل الكلوي.

وأشار وكيل صحة الدقهلية الي ان التطعيم امن وبالمجان ودعى جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح.
وكيل صحة الدقهلية يتابع تطعيم مرضى الغسيل الكلوى بلقاح كورونا
وكيل صحة الدقهلية يتابع تطعيم مرضى الغسيل الكلوى بلقاح كورونا
وكيل صحة الدقهلية يتابع تطعيم مرضى الغسيل الكلوى بلقاح كورونا
وكيل صحة الدقهلية يتابع تطعيم مرضى الغسيل الكلوى بلقاح كورونا
وكيل صحة الدقهلية يتابع تطعيم مرضى الغسيل الكلوى بلقاح كورونا
وكيل صحة الدقهلية يتابع تطعيم مرضى الغسيل الكلوى بلقاح كورونا

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