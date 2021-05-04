تداول 358 شاحنة و7 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحرالأحمر





ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم اليوم تداول 358 شاحنة و7 آلاف طن بضائع عامة .





وأضافت الهيئة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن الواردات شملت 2400 طن بضائع عامة و206 شاحنات، فيما بلغت الصادرات من البضائع العامة 4600 طن و152 شاحنة .





وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (محبة)، وغادرته السفينتان (دليلة، والحرية 2)، كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا .