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تداول 358 شاحنة و7 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحرالأحمر
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 04:58 م
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ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم اليوم تداول 358 شاحنة و7 آلاف طن بضائع عامة .
وأضافت الهيئة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن الواردات شملت 2400 طن بضائع عامة و206 شاحنات، فيما بلغت الصادرات من البضائع العامة 4600 طن و152 شاحنة .
وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (محبة)، وغادرته السفينتان (دليلة، والحرية 2)، كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا .
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