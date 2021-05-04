Advertisements

الهيئات الاقتصادية اللبنانية تطالب بعدم إغلاق البلاد خلال عيد الفطر

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
Advertisements

دعا تجمع الهيئات الاقتصادية اللبنانية إلى إعادة النظر في قرار الإغلاق العام خلال عيد الفطر المبارك وأن يتم فتح البلد ضمن إجراءات الوقاية الاعتيادية من فيروس كورونا في ظل المعطيات التي تؤكد انخفاض العدوى وتدني نسب الإصابة بالوباء بصورة كبيرة.

وأكدت الهيئات الاقتصادية والتي تمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان أن فتح البلد خلال فترة عيد الفطر يتيح الفرص لمختلف المؤسسات للعمل والاستفادة من موسم العيد لا سيما المؤسسات التجارية والسياحية والمطاعم "التي دفعت الفاتورة الأكبر جراء إغلاق البلاد بسبب وباء كورونا".

وأشارت إلى أن الأسبوع الأخير من شهر رمضان يعتبر موسما مهما للتبضع بمناسبة عيد الفطر وتنتظره المحال التجارية سنويا لكسب الرزق كما طالبت بتمديد فترة فتح المطاعم والمقاهي حتى منتصف الليل بحد أدنى مع الالتزام بكل إجراءات الوقاية المعتمدة وتلك التي اقترحتها نقابة أصحاب المطاعم.

وأعربت الهيئات الاقتصادية اللبنانية عن أسفها الشديد لإبقاء العمل بقرار الإغلاق العام ومنع التجول خلال عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي مشيرة إلى أن هذا القرار أدى إلى حرمان المؤسسات الخاصة من الدخول التي هي بأمس الحاجة إليها.

وشددت على أن القرارات الحكومية يجب أن تoبنى على نظرة شاملة بحيث تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة من كل جوانبها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والارتكاز بشكل أساسي على المعطيات المتجددة في ما يتعلق بمكافحة وباء كورونا بحيث إذا استمر تفشي الوباء تستمر الإجراءات المشددة وفي حال تم السيطرة عليه يتم التخفيف من الإجراءات لا سيما حالة الإغلاق العام خصوصا في ظل الفترة العصيبة التي يمر بها لبنان نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية.

وتتبع السلطات اللبنانية مقاربة تستهدف الحد من انتشار وباء كورونا تقوم على الإغلاق الشامل للبلاد في فترات الأعياد فقط لتقليص حركة التجول والتنقلات وذلك لتجنب تكرار "السيناريو الكارثي" الذي شهده لبنان خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة حيث أدى اختلاط العائلات والأقارب وتجمعهم في المنازل وكذلك في المطاعم والملاهي الليلية وغيرها من الأماكن المغلقة التي شهدت احتفالات بالسنة الجديدة إلى تفش واسع للوباء في أوساط اللبنانيين.

أخبار تهمك

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 18 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 17 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 17 ساعة

جوتزه يبدي رغبته في اللعب لبرشلونة

منذ ساعة

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

04:42 ص

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

09:02 ص

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي