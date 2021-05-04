حمو بيكل يهنئ حسن شاكوش بعيد ميلاده

هنأ مؤدي المهرجانات حمو بيكا المطرب حسن شاكوش بعيد ميلاده وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".









وكتب "بيكا" قائلا: "اخويا ابو الشواكيش

.. كل سنه وانت طيب وفي نجاح دايما يارب يا اخويا✌🏻

وتبطل تغفيل فيا بالفيديوهات".



وظهر حمو بيكا في برنامج "رامز عقله طار" كما علم بذلك الجمهور عقب ظهوره في البرومو الرسمي للبرنامج.