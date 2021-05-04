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حمو بيكل يهنئ حسن شاكوش بعيد ميلاده

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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هنأ مؤدي المهرجانات حمو بيكا المطرب حسن شاكوش بعيد ميلاده وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".




وكتب "بيكا" قائلا: "اخويا ابو الشواكيش
.. كل سنه وانت طيب وفي نجاح دايما يارب يا اخويا✌🏻
وتبطل تغفيل فيا بالفيديوهات".

وظهر حمو بيكا في برنامج "رامز عقله طار" كما علم بذلك الجمهور عقب ظهوره في البرومو الرسمي للبرنامج.

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