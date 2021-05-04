21 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد





ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد بلغت 21 سفينة حاويات وبضائع عامة.





وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته سفينتان وتتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.





وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات وغادرته سفينة حاويات وأخرى للبضائع العامة وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.





وأكد البيان أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.