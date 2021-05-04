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21 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 05:41 م
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد بلغت 21 سفينة حاويات وبضائع عامة.
وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته سفينتان وتتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.
وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات وغادرته سفينة حاويات وأخرى للبضائع العامة وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.
وأكد البيان أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.
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