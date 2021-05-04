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توريد 95 ألف طن قمح للصوامع بكفر الشيخ

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
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قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية عادل الهابط، إن إجمالي ما تم توريده من الأقماح على مستوى المحافظة منذ بداية الموسم وحتى اليوم بلغ 95 ألف طن قمح.

وأوضح مساعد وكيل وزارة التموين - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن استلام الأقماح المحلية يتم من خلال 20 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ .

وأكد أن هناك متابعة من محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات، مشددا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية .

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