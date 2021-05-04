Advertisements

رئيسة حزب الخير التركي لـ "أردوغان": بلادنا يحكمها سيد الأوهام

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

انتقدت رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، السياسات التي يدير بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البلاد، وقالت «تركيا يحكمها سيد الأوهام، بلادنا أصبحت أرض المفقودين في عهده.

 

وفسرت أكشنار كيف حول أردوغان ورجاله تركيا إلى أرض للمفقودين، وقالت «لقاحات كورونا التي قال إنه اشتراها اختفت، اختفى مسؤولو البلديات الذين أرسلوا ببعثات للخارج، اختفت 128 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي، صهر أردوغان الذي كان وزيرًا للمالية اختفى، حقوق المرأة والتجار والشباب والمزارعين اختفت أيضًا».

 

ووجهت المرأة الحديدية، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وصلة انتقادات لأردوغان، قائلة «المخادع الكبير أردوغان، لن ننسى ما جعل بلادنا تخسره، والأخطاء التي جعل أمتنا تدفع ثمنها، ومشاكلنا الحقيقية التي تجاهلها من أجل أجندات مصطنعة»، وفقًا لموقع «جمهورييت» التركي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حزب الخير التركي تركيا اردوغان

أخبار تهمك

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 17 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 17 ساعة

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 3 ساعات

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

جوتزه يبدي رغبته في اللعب لبرشلونة

منذ ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 17 ساعة

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

نبذة عن أبرز مرشحي انتخابات تركيا (صور)

رسميًا.. العليا للانتخابات تعلن نتائج الانتخابات التركية

أردوغان لـ معارضيه.. دفعتم وستدفعون الثمن غاليًا

رئيسة حزب الخير التركى المعارض: أردوغان مهووس بحلم زعامة الشرق الأوسط (فيديو)

موقع تركي: فشل اتفاق موسكو ضربة جديدة لطموحات أردوغان

بالفيديو.. رئيسة حزب الخير التركي تهاجم أردوغان والسبب انهيار الاقتصاد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

04:42 ص

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

09:02 ص

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي