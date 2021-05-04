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الليجا تفتح تحقيقا في مأدبة ميسي للاعبي برشلونة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قررت رابطة الليجا فتح تحقيقا في مأدبة ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة، على خلفية تنظيمه حفل عشاء في منزله حضره لاعبو الفريق وزوجاتهم للاحتفال بلقب كاس ملك إسبانيا، ولمزيد من الانسجام والحماسة، من أجل الصراع على لقب الدوري الإسباني، وقبل لقاء القمة أمام أتلتيكو مدريد المتصدر، السبت المقبل.

وذكرت صحيفة ABC الإسبانية، ومن خلال مصدر من داخل رابطة الدوري الإسباني، فإن خرق القوانين سيجعل الرابطة تفتح تحقيقاً في حفل العشاء الذي نظمه ليونيل ميسي في منزله.

وتابعت: "رغم كون حفل العشاء نظم في الهواء الطلق في حديقة منزل ليونيل ميسي، لكن بروتوكول فيروس كورونا المفروض من رابطة الدوري الإسباني، والسلطات الصحية، يمنع تجمع أكثر من 6 أشخاص في مكان واحد".

وفي مبادرة طيبة لقائد برشلونة الإسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قرر تنظيم مأدبة غداء فى منزله مع زملائه فى الفريق، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، حيث يستضيف الفريق الكاتالوني نظيره أتلتيكو مدريد، السبت المقبل، في الجولة 35 من الدوري الإسباني، في مباراة تُحدد بشكل كبير مصير "الليغا".

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