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لوكاكو يختار أفضل مهاجم في العالم

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
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يأمل روميلو لوكاكو في قيادة منتخب بلجيكا للمجد في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2020، وذلك بعدما اكتسب ما وصفه "بالعقلية القاتلة" بعد فوزه بلقب الدوري الإيطالي مع فريقه إنتر ميلان.

وسجل لوكاكو "27 عاما" 21 هدفا وصنع عشرة أهداف لزملائه هذا الموسم مع إنتر الذي توج باللقب يوم الأحد الماضي للمرة الأولى منذ 11 عاما.

وتوج لوكاكو باللقب الثاني فقط في مسيرته خلال 12 عاما، وذلك بعدما فاز بلقب الدوري البلجيكي مع أندرلخت موسم 2009- 2010.

ويضع لوكاكو، الذي انضم إلى إنتر ميلان قادما من مانشستر يونايتد في أغسطس عام 2019، نصب عينيه قيادة منتخب بلاده للفوز بأول لقب في تاريخه، في بطولة أمم أوروبا 2020 المؤجلة.

وقال لوكاكو لصحيفة "لا تريبيون" : الفوز بلقب مع النادي يكسبك خبرة تعلمك كيفية التعامل مع المباريات، وتكون لديك تلك العقلية القاتلة.

وأضاف: هذا شيء لم أحظ به في مسيرتي، لقد استسلمت مرات عديدة قبل ذلك، ثم قلت لنفسي لقد تعبت، أنا الآن في الـ27 من عمري حان الوقت للتغيير، لكن العمل لا يتوقف هنا.

وتابع لوكاكو: لكن في الوقت الحالي أنا سعيد لأننا الأبطال، لكنني بالفعل أركز على أمم أوروبا لأنها مهمة بالنسبة لي.

وأوضح: أتمنى للاعبين الأخرين في بلجيكا مثل ثيبو كورتوا وإيدن هازارد وأكسيل فيستل وكيفن دي بروين أن يفوزو بالألقاب أيضا.

وقال: سيكون ذلك جيدا للفريق، سيجلب روحا جيدة وسيكون بإمكاننا جميعا المضي قدما.

وسجل لوكاكو أهدافا بنسبة 6ر23 في المئة من تسديداته، ليصبح أول لاعب في الدوري الإيطالي يسجل 20 هدفا ويصنع عشرة أهداف في الموسم نفسه منذ موسم 2004-2005.

وساهم مهاجم تشيلسي الاسبق في تسجيل وصناعة 31 هدفا في الدوري الإيطالي هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر، ويأتي خلفه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس برصيد 30 هدفا.

وعلى الرغم من تقديمه واحد من أكثر مواسمه غزارة أمام المرمى حتى الآن، إلا أن لوكاكو لا يعتبر نفسه أفضل مهاجم في العالم.

وقال لوكاكو: إنه كريم بنزيمة بدون شك.

ويسجل بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، هدفا كل 62ر121 دقيقة في الدوري الإسباني هذا الموسم، فيما يسجل لوكاكو هدفا كل 29ر127 دقيقة في الدوري الإيطالي.

وسجل المهاجم الفرنسي 21 هدفا هذا الموسم بالإضافة إلى ثمانية أهداف صنعها لزملائه.

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لوكاكو دوري الإيطالي بنزيما إنتر ميلان

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