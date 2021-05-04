الزمالك يدرس إعارة نجم الفريق









يدرس مسؤولو نادي الزمالك، إعارة أحد نجوم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.





الزمالك يدرس إعارة إمام عاشور





ويبحث مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، إعارة إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بعد الأزمة التي افتعلها مؤخرًا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون طلب البحث عن عرض لإمام عاشور للرحيل على سبيل الإعارة من أجل اكتساب المزيد من الخبرات.







