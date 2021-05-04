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الغموض يسيطر على مستقبل صلاح مع ليفربول

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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تسيطر حالة من الغموض على مستقبل محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك بعد تصريحات صلاح لشبكة «سكاي سبورتس» أكد من خلالها عدم قيام إدارة الرريدزبفتح مفاوضات تجديد عقده حتى الأن.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي إكسبريس» إن تأخر إدارة ليفربول في بدء المفاوضات مع جناح الفريق محمد صلاح من أجل تجديد تعاقده قد يشير إلى إمكانية بيعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجديربالذكر أن سينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 2023 أي يتبقى له عامين في تعاقده الحالي، وتعد فرص جني الكثير من الأموال من بيع صلاح أفضل في فترة الانتقالات الصيفة المقبلة.

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