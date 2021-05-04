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موقف النصر السعودي من تجديد عقد نجمه

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الثلاثاء، عن موقف إدارة نادي النصر من تجديد عقد المغربي نورالدين أمرابط، لاعب خط وسط “العالمي”.


وذكرت صحيفة “الاقتصادية” السعودية، أن إدارة نادي النصر قد أبلغت أمرابط، بأنها ستنتظر حتى نهاية الجولات المتبقية في الدوري السعودي، للجلوس معه والحديث عن مستقبله.


وأوضحت الصحيفة السعودية، أن أمرابط يرغب في تجديد عقده لمدة عام إضافي، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

 

وأكد مصدر للصحيفة السعودية، أن أمرابط تلقى العديد من العروض للحصول على خدماته في إسبانيا وهولندا وتركيا وقطر، مشيراً إلى أن اللاعب يفضل الانتظار لنهاية الموسم ودراسة كافة العروض.

  

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