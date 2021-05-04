المعارضة التركية تهاجم أردوغان: حول شهر رمضان إلى جحيم على الأتراك

انتقد رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، سياسات الحكومة التركية، وطالبها بالخروج إلى الشعب ومساعدته في أزمته الاقتصادية بسبب تفشي كورونا، وليس إغلاق البلاد فحسب.

وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لأردوغان «نفد صبر الأمة، اخرج من برجك العاجي وافهم مشاكل الناس، لا بد من تخصيص قدر معقول من دخلنا القومي لمساعدة المحتاجين والحرفيين والعاطلين عن العمل والعمال والمزارعين فورًا، لا تحوّلوا شهر رمضان المبارك إلى جحيم.