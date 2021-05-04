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كنائس الاسكندرية تعلن عن استمرار نظام الحجز المسبق لقداسات فترة الخماسين
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 04:42 م
ماريان عيد
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أعلنت كنائس الإسكندرية، الاستمرار بنظام الحجز المسبق لقداسات فترة الخماسين المقدسة، كما كان الوضع عليه خلال فترة الصوم الكبير وأسبوع الآلام وقداسات عيد القيامة.
على أن يتم توفير القداسات خلال 3 أيام فقط أسبوعيا، وهي أيام الأحد والأربعاء والجمعة، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
على أن يتم توفير القداسات خلال 3 أيام فقط أسبوعيا، وهي أيام الأحد والأربعاء والجمعة، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
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