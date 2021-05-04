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كنائس الاسكندرية تعلن عن استمرار نظام الحجز المسبق لقداسات فترة الخماسين

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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أعلنت كنائس الإسكندرية، الاستمرار بنظام الحجز المسبق لقداسات فترة الخماسين المقدسة، كما كان الوضع عليه خلال فترة الصوم الكبير وأسبوع الآلام وقداسات عيد القيامة.

على أن يتم توفير القداسات خلال 3 أيام فقط أسبوعيا، وهي أيام الأحد والأربعاء والجمعة، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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الكنيسه الارثوذكسيه

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