لماذا تسعى تركيا للتقارب مع مصر؟ (فيديو)

ما زالت العلاقات المصرية التركية موضع اهتمام على الساحة العربية والإقليمية، ويتساءل كثيرون عن أسباب سعي تركيا للتقارب مع مصر.

انقسم الكتاب العرب فريقين، الأول يرى "أسبابا موضوعية" للتقارب، وأن تركيا تحاول "إعادة التموضع" لترتيب علاقاتها مع الدول العربية، فأردوغان يبحث عن مصلحة تركيا العملية، ولم يجد حرجا في أن يعلن ذلك صراحة لتنظيم الإخوان، وأن يخيّرهم بين الالتزام بعدم مهاجمة مصر وبين إغلاق قنواتهم ومغادرة البلاد، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

قال هذا الفريق إن هناك "أسبابا موضوعية" لتقارب تكتيكي بين أنقرة والقاهرة، مشيرين إلى أن السياسات المصرية أجبرت تركيا على إعادة التموضع، خاصة في شرق المتوسط والتقارب مع اليونان وقبرص فيما يخص النفط والغاز، بالإضافة إلى الموقف المصري الحازمفي ليبيا ورفض وجود المرتزقة والميليشيات، لتدرك تركيا أن زعزعة الأمن القومي المصري والعربي ككل "سياسة عمياء".

بينما انتقد فريق ثاني السياسات التركية تجاه بعض الدول العربية، خصوصا فيما يتعلق بالسماح بوجود عناصر تصنفهم دول عربية إرهابيين على أراضيها، ودعم تركيا المستمر لتنظيم الإخوان، والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية، واحتلال أراضي بعض دولها، مثل سوريا والعراق وليبيا، وأن التقارب التركي مع مصر ما هو إلا مناورة جديدة من أردوغان، فهل تثبت تركيا جديتها في التصالح مع مصر؟.