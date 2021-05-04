عاجل- الأهلي يطلب حكامًا أجانب لكل مبارياته.. ويطالب اتحاد الكرة بكشف الحقائق للرأي العام

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا صباح اليوم لاتحاد كرة القدم تطلب فيه تعيين حكام أجانب من التصنيف الأول أوربيًا لجميع مباريات الأهلي المقبلة، وأن يتحمل النادي كافة التكاليف المالية، وذلك وفقًا للائحة المسابقات «المادة 110ج- في حالة طلب أي نادٍ تعيين حكام أجانب لأي مباراة مشارك فيها، ووافق الاتحاد على تلبية طلبه.

يلتزم هذا النادي بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والإقامة.. إلخ بالعملة الأجنبية قبل موعد المباراة بأسبوعين على الأقل. - المادة 111 : يتحمل الاتحاد تكاليف استقدام حكام أجانب للمباريات المهمة ذات الحساسية الجماهيرية لدواعي الأمن العام والتي يحددها مجلس إدارة الاتحاد».

وفي حالة الرفض طالب النادي مسئولي اتحاد الكرة بإظهار الحقيقة للرأي العام، وإعلان الأسباب، خاصة أن الأهلي سوف يتحمل كل التكاليف المالية لذلك.. كما طلب الأهلي في خطابه استبيان الأمر عن التعنت الذي يلمسه الكثيرون . وهل الهدف منه دفع النادي للجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم لكشف الأخطاء غير المبررة سواء التحكيمية «الفجة» التي يتعرض لها، أو ما جاء من تعديلات وترتيبات في جدول المباريات دون مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أنه حتى الآن لم يتم الإعلان من جانب الاتحاد، لماذا بدأ الأهلي الدور الثاني للدوري دون أن يلعب مباراته المؤجلة مع أسوان من الدور الأول، ولماذا بدأ فعاليات الدور الثاني بمباراة غزل المحلة وليس مصر المقاصة كما حدث في الدور الأول.

وهو ما يترتب عليه أن يلعب فريق الأهلي مباراتين متتاليتين خارج القاهرة مع المحلة ثم الاتحاد في الإسكندرية قبل مباراة القمة، وقبل خوض مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال والمحدد لها 15 مايو الجاري.. جاء ذلك عقب الأخطاء التحكيمية «الفجة» التي أرتكبها حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة أمس، حيث تغاضى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لمحمد هاني لاعب الأهلي. كما تغاضى عن طرد مدافع غزل المحلة الذي قام بعرقلة محمد شريف، مهاجم الأهلي وهو منفرد بالمرمى. فضلًا عن إحراز المنافس لهدف الفوز من «فاول» غير صحيح بشهادة كل خبراء التحكيم.

وسرد الأهلي في خطابه بعض الأخطاء التحكيمية التي تركت ما هو أكبر من علامات الاستفهام، في الأسبوع الخامس للدوري، وعندما واجه فريق الأهلي منافسه وادي دجلة، تغاضى حكم المباراة عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لمصلحة الأهلي الذي فقد نقطتين بتعادله في هذه المباراة، وفي الأسبوع السادس في مباراة سيراميكا كليوباترا قام حكم المباراة بإلغاء هدف صحيح لمهاجم الأهلي محمود كهربا، وفي الأسبوع الثامن في مباراة البنك الأهلي ألغى الحكم هدفا صحيحا أحرزه أيمن أشرف ويفقد الأهلي نقطتين بتعادله في هذا اللقاء.. وفي الأسبوع العاشر في مباراة بيراميدز ألغى الحكم هدفا صحيحا أحرزه والتر بواليا، ولم يحتسب ضربة جزاء لمصلحة مهاجم الأهلي محمد شريف. ويفقد الأهلي نقطتين بتعادله في هذه المباراة.

وتكررت نفس الأخطاء في مباراة المحلة.. وجاء في خطاب الأهلي أنه سبق أن خاطب اتحاد الكرة مرات عديدة بتاريخ (18ـ1، 27ـ1، 2ـ3، 11ـ4 -2021) للتحقيق في الأخطاء التحكيمية المتكررة بحق الأهلي، وضرورة إيجاد وقفة حيال هذا الأمر، وإرساء مبدأ العدالة، ولم يكن هناك أي رد من جانب الاتحاد.

كما تطرق خطاب اليوم إلى الشكوى من التعمد غير المبرر من وضع جدول مباريات مضغوط، وبشكل غير مسبوق للأهلي، حيث يخوض الفريق مباراة كل ثلاثة أيام الأمر الذي أسقط العديد من عناصره للإصابة والإرهاق البدني والذهني، وهو ما رآه الكثيرون عقابًا قاسيًا لفريق الأهلي على تمثيله المشرف للكرة المصرية في المحافل القارية، وفوزه بدوري الأبطال الموسم الماضي، ومشاركته في كأس العالم للأندية وإحراز الميدالية البرونزية.

هذا فضلًا عن الترتيب غير العادل لجدول المباريات، فقد كان من المفترض أن يخوض الأهلي مباراته أمام أسوان المتبقية من الدور الأول قبل أن نبدأ فعاليات الدور الثاني، لكن وجد نفسه يبدأ فعاليات الدور الثاني وبدلًا من مواجهة فريق مصر المقاصة في الجولة الأولى من هذا الدور، أسوة بما حدث في الدور الأول، قام الاتحاد بوضع مباراة غزل المحلة في الجولة الثانية بدلًا منها، وهو بالطبع خارج القاهرة، ثم تلاها مباراة الاتحاد السكندري، خارج القاهرة، كل هذا السفر والعناء قبل مباراة القمة، وخوض مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري الأبطال.