Advertisements

نشرة حوادث "الفجر".. "الإعدام شنقا للمتهم بقتل طبيب روض الفرج لسرقته"

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

الإعدام شنقا للمتهم بقتل طبيب روض الفرج لسرقته

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بمعاقبة المتهم بقتل طبيب روض الفرج لسرقته بالإعدام شنقا.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بطلق ناري في الرأس.. تجديد حبس متهم بقتل صديقه في حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان اليوم الثلاثاء، تجديد حبس متهم بقتل صديقه بطلق ناري بسبب خلاف على ثمن هاتف محمول، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا


"ذبحته رفض يجوزني".. اعترافات مثيرة لقاتل والده المسن بالهرم

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل عجوز على يد نجله الأكبر بالهرم، أن المتهم عاطل منذ فترة، وكان يرغب في الزواج ولكن ليس معه نقودًا لعدم عمله، فلجأ لوالده المُسن صاحب ٦١ عامًا لطلب مبلغ للزواج ولكنه رفض لعدم قدرته المادية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

معاينة النيابة لحريق هائل داخل مخبز بدار السلام: 3 أسطوانات غاز

فتحت نيابة دار السلام الجزئية التحقيقات في حريق هائل شب داخل مخبزا بنطاق دائرة القسم، مما أسفر عن أصابة أثنين ومصرع ثلاثة أشخاص.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أخبار تهمك

جوتزه يبدي رغبته في اللعب لبرشلونة

منذ ساعتين

الليجا تفتح تحقيقا في مأدبة ميسي للاعبي برشلونة

منذ ساعة

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

لوكاكو يختار أفضل مهاجم في العالم

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 13 ساعة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف سيد عبد الحفيظ وإحالته للتحقيق

منذ نصف ساعة

عاجل- الأهلي يطلب حكامًا أجانب لكل مبارياته.. ويطالب اتحاد الكرة بكشف الحقائق للرأي العام

منذ 37 دقيقة

حالة من الغضب الشديد تسيطر على كارتيرون بسبب نجم الزمالك

منذ ساعة

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

صفقة القرن تقترب من برشلونة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

01:30 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

04:42 ص

لوكاكو يختار أفضل مهاجم في العالم

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي