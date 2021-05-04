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نشرة حوادث "الفجر".. "الإعدام شنقا للمتهم بقتل طبيب روض الفرج لسرقته"
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 04:55 م
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
الإعدام شنقا للمتهم بقتل طبيب روض الفرج لسرقته
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بمعاقبة المتهم بقتل طبيب روض الفرج لسرقته بالإعدام شنقا.
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بطلق ناري في الرأس.. تجديد حبس متهم بقتل صديقه في حلوان
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان اليوم الثلاثاء، تجديد حبس متهم بقتل صديقه بطلق ناري بسبب خلاف على ثمن هاتف محمول، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.
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"ذبحته رفض يجوزني".. اعترافات مثيرة لقاتل والده المسن بالهرم
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل عجوز على يد نجله الأكبر بالهرم، أن المتهم عاطل منذ فترة، وكان يرغب في الزواج ولكن ليس معه نقودًا لعدم عمله، فلجأ لوالده المُسن صاحب ٦١ عامًا لطلب مبلغ للزواج ولكنه رفض لعدم قدرته المادية.
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معاينة النيابة لحريق هائل داخل مخبز بدار السلام: 3 أسطوانات غاز
فتحت نيابة دار السلام الجزئية التحقيقات في حريق هائل شب داخل مخبزا بنطاق دائرة القسم، مما أسفر عن أصابة أثنين ومصرع ثلاثة أشخاص.
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الإعدام شنقا للمتهم بقتل طبيب روض الفرج لسرقته
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بمعاقبة المتهم بقتل طبيب روض الفرج لسرقته بالإعدام شنقا.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بطلق ناري في الرأس.. تجديد حبس متهم بقتل صديقه في حلوان
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان اليوم الثلاثاء، تجديد حبس متهم بقتل صديقه بطلق ناري بسبب خلاف على ثمن هاتف محمول، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
"ذبحته رفض يجوزني".. اعترافات مثيرة لقاتل والده المسن بالهرم
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل عجوز على يد نجله الأكبر بالهرم، أن المتهم عاطل منذ فترة، وكان يرغب في الزواج ولكن ليس معه نقودًا لعدم عمله، فلجأ لوالده المُسن صاحب ٦١ عامًا لطلب مبلغ للزواج ولكنه رفض لعدم قدرته المادية.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
معاينة النيابة لحريق هائل داخل مخبز بدار السلام: 3 أسطوانات غاز
فتحت نيابة دار السلام الجزئية التحقيقات في حريق هائل شب داخل مخبزا بنطاق دائرة القسم، مما أسفر عن أصابة أثنين ومصرع ثلاثة أشخاص.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
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