عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف سيد عبد الحفيظ وإحالته للتحقيق





قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي واحالته للتحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد لما بدر منه من تصريحات تلفزيونية بعد مباراة غزل المحلة مع الأهلي ضمن مسابقة الدوري.





وكان سيد عبد الحفيظ قد أثار الجدل خلال الساعات الماضية، بسبب تصريحاته حول الحكام بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة بهدف نظيف، وخاصة جهاد جريشة.





يذكر أن الأهلي أرسل خطابًا صباح اليوم لاتحاد كرة القدم تطلب فيه تعيين حكام أجانب من التصنيف الأول أوربيًا لجميع مباريات الأهلي المقبلة، وأن يتحمل النادي كافة التكاليف المالية، وذلك وفقًا للائحة المسابقات «المادة 110ج- في حالة طلب أي نادٍ تعيين حكام أجانب لأي مباراة مشارك فيها، ووافق الاتحاد على تلبية طلبه.