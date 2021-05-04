صفقة القرن تقترب من برشلونة

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.





وأفادت شبكة ESPN العالمية بأن برشلونة لم يتوصل لاتفاق مع ميسي على التجديد حتى الآن في الوقت الذي تتردد فيه أنباء عن رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد معه.





ولفتت الشبكة العالمية أنه في الأرجنتين يعتبرون أن تجديد عقد ميسي أصبح أمرًا مفروغًا منه، حيث يؤكدون أنه سيوقع لمدة موسمين.





وأكدت الشبكة العالمية أن ميسي ووالده خورخي اجتمعا بالفعل مع لابورتا من أجل مناقشة مستقبل البرغوث الأرجنتيني الذي من المحتمل أيضا أن يذهب إلى ميامي للعب في الدوري الأمريكي عقب نهاية مسيرته مع البارسا.





وأوضحت الشبكة العالمية أن برشلونة يرغب في استعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ليلعب إلى جوار ميسي مجددا.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن بعض الأنباء كانت قد ترددت عن قيام برشلونة بالخطوات الأولى لمحاولة التعاقد مع نيمار.





وألمحت الشبكة العالمية أنه هناك تقارير خرجت اليوم تفيد بأن نيمار سيطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان في حالة توديع الفريق الفرنسي لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي الإنجليزي.