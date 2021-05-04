مصر المقاصة لـ الفجر: الأندية وافقت على طلب اتحاد الكرة بلعب الدوري دون لاعبي الأولمبي

قال خالد شتا ممثل مجلس إدارة نادي مصر المقاصة عقب اجتماعه اليوم مع رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد لمناقشة عدد من الأمور التى تخص بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.





وقال ممثل مصر المقاصة فى تصريحات خاصة لـ الفجر:" اليوم أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة عرض علينا مقترحات بإنهاء بطولة الدوري المصري مبكرًا هذا الموسم فى أغسطس المقبل، وذلك سيتحقق فى حال موافقة الأندية على اللعب دون لاعبي المنتخب الأولمبي، وهو ما وافق عليه عدد كبير من الأندية".





وأضاف:" كان تخوف مصر المقاصة هو انتا لدينا محترفين أجانب منتخباتهم ستقوم بضمهم وهو ما تعهد به اتحاد الكرة انه سيقوم بالتحدث مع الاتحادات من أجل السماح ببقاء اللاعبين".





ويبدأ المنتخب الوطني الأولمبي استعدادته خلال الفترة المقبلة تحت قيادة المدرب شوقي غريب من أجل خوض دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل 2021.





وأسفرت قرعة مسابقة كرة القدم بنهائيات دورة طوكيو الأولمبية المقرر اقامتها الصيف المقبل عن وقوع المنتخب الوطني الأوليمبي ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين واستراليا.