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محلل سياسي: الجميع مهتم بتسوية سلمية للأزمة الليبية لضمان مستقبل أفضل للبلاد
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 05:05 م
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قال عبد الستار حتيتة، المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي: إن واشنطن ترغب في تعزيز مواقعها في خليج سرت وجنوب البحر الأبيض المتوسط، ولا يستبعد أيضًا احتمال أن تتفاوض الولايات المتحدة مع حكومة الوحدة الوطنية المنتخبة حديثًا بشأن إنشاء قاعدة جوية أمريكية في منطقة الجفرة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن أهمية منطقة الجفرة للأمريكيين يكمن في أن إفريكوم ليس لديها منشآت عسكرية في شمال إفريقيا، مما يعقّد بشكل كبير الخدمات اللوجستية وإمكانية إجراء عمليات معقدة في منطقة جنوب الصحراء، بالإضافة إلى ذلك، فإن جبهة سرت الجفرة هي الأكثر فائدة استراتيجيًا لأي قوة، لأنها تسمح بتنفيذ بضربات جوية على أي جزء من أجزاء ليبيا، فضلاً عن التحكم في حركة المرور بين مناطقها، موضحا أن نشر قاعدة القوات الجوية الأفريقية في هذه المنطقة كان دائمًا على جدول أعمال القيادة العسكرية الأمريكية.
وتابع المحلل، أن هناك عنصر آخر مهم في سياسة الولايات المتحدة في ليبيا وهو تأمين الوجود الأمريكي في خليج سرت الغني بالنفط وتوفير قواعد إضافية للأسطول السادس للبحرية الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط وأيضًا من مصلحة قيادة الناتو، المهتمة بتقوية حليفها الرئيسي على الحدود الجنوبية لأوروبا.
وأشار إلى أنه إذا كان الأمريكيون مهتمين بتسوية سلمية للأزمة الليبية، فلن يدلوا بمثل هذه التصريحات، لأن مواقع وحدات الجيش الوطني الليبي محصنة جيدًا على خط التماس، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمنع الجماعات المسلحة في المنطقة الغربية من تنفيذ استفزازات يمكن أن تتصاعد إلى أعمال عدائية واسعة النطاق.
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