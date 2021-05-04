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كشف ملابسات إلقاء شاب حجر على أحد القطارات بالبدرشين.. والمتهم: "كنت بلعب"

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص، عمره 17 سنة، مقيم بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، على خلفية قيامه بإلقاء "حجر" إتجاه أحد القطارات أثناء سيره بمنطقة المرازيق بنطاق محافظة الجيزة، مما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بجرح قطعي بالوجه.




وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة بقيامه بالقاء "الحجر" بقصد اللهو، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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