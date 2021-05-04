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توجيه عاجل من السيسي للحكومة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسئولين.

وقال المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة في خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز" إن الاجتماع تناول عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع الحكومة بالقيام بالتوجيه الدقيق لكافة جهود الدولة التي شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية هلال السنوات الماضية.

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