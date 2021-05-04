عاجل.. الرئيس السيسي يتابع مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع برئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.



ووجه الرئيس السيسي حسبما جاء في نبأ عاجل على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء بأن يكون الهدف الأساسي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي والارتقاء بخصائص السكان وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني.



كما أكد على ضرورة تكامل جهود الجهات المعنية بهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل يرتقي بجهودة حياة المواطن من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية.

