موعد مباراتي الأهلي ضد صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.





موعد مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز





ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره صن داونز، يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر مايو الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في القاهرة.





موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز





فيما تقام مباراة إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وصن داونز، في جنوب إفريقيا، يوم الجمعة الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري.





وكان الأهلي تأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما وقع في المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة.





في المقابل، بلغ صن داونز الجنوب إفريقي، هذا الدور بعد أن تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة.



