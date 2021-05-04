Advertisements

موعد مباراتي الأهلي ضد صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

موعد مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره صن داونز، يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر مايو الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في القاهرة.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

فيما تقام مباراة إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وصن داونز، في جنوب إفريقيا، يوم الجمعة الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري.

وكان الأهلي تأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما وقع في المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة.

في المقابل، بلغ صن داونز الجنوب إفريقي، هذا الدور بعد أن تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صن داونز ربع نهائي دوري الابطال الأهلي

أخبار تهمك

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من السيسي للحكومة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يومين

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

منذ حوالي 8 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ يوم

لوكاكو يختار أفضل مهاجم في العالم

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الكشف عن موقف موقف مبابي من المشاركة أمام مان سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

قبل مواجهة صن داونز .. الأهلي لا يفوز في جنوب إفريقيا (تقرير)

أهداف مباراة - صن داونز الجنوب أفريقي 5 × 0 الأهلي | ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ملخص مباراة - صن داونز الجنوب أفريقي 5 × 0 الأهلي | ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أهداف مباراة - الأهلي 1 × 0 صن داونز | إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ملخص مباراة - الأهلي 1 × 0 صن داونز | إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد صن داونز | دوري ابطال اوروبا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

صفقة القرن تقترب من برشلونة

05:01 م

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:00 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

الكشف عن موقف موقف مبابي من المشاركة أمام مان سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال

05:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي