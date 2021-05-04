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ذروتها اليوم وغدا.. 4 نصائح للتعامل مع الموجة الحارة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تشهد مصر موجة حارة، بدأت أمس الإثنين، وتستمر على مدى 3 أيام، ترتفع خلالها درجات الحرارة، وتبلغ ذروتها اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء.

وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال الساعات الأخيرة، تحذيرات عدة، بشأن حالة الطقس خلال تلك الأيام الثلاثة، التى تشهد تلك الموجة الحارة الناتجة عن كتلة هوائية شديدة الحرارة، تهب من الاتجاه الشرقى، يرافقها مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا، يعمل على مزيد من الارتفاع، ولكن كمية الرطوبة النسبية تكون منخفضة، كما تزداد فترات سطوع الشمس، مع عدم وجود سحب تعمل على تشتتها.

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يكون الطقس شديد الحرارة خلال الأيام المقبلة على معظم أنحاء الجمهورية، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 40 درجة، كما تصل درجات الحرارة على جنوب البلاد إلى 43 درجة مع نشاط رياح على مناطق متفرقة.

وعن طقس اليوم الثلاثاء، تسود أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة والوجة البحرى وشمال وجنوب الصعيد، ويصبح معتدلا ليلا.

وتشهد البلاد ارتفاعا شديدا فى درجة الحرارة على جميع الأنحاء، وتكون ذروة الارتفاع اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، إذ تسجل القاهرة 40 درجة، والإسكندرية 36 درجة، ومطروح 42 درجة، وبورسعيد 30 درجة، والأقصر 40 درجة، والغردقة 36درجة، وشرم الشيخ 36 درجة.

فيما يلي من سطور، تستعرض الفجر" لمتابعيها، 4 نصائح مهمة للتعامل مع الموجة الحارة:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات مثل زجاجات الكحول.

- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.

الإكثار من تناول السوائل وخصوصا المياه أثناء الإفطار وخلال فترة الليل.

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