الصراع نحو اللقب.. موعد مباراتي برشلونة ضد أتلتيكو مدريد وريال مدريد وإشبيلية









بات الصراع نحو لقب الدوري الإسباني على أشده، حيث يتنافس كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد وريال مدريد على التتويج بالليجا الإسبانية في الأمتار الأخير من منافسات البطولة الإسبانية.





موعد مباراة أتليتكو مدريد وبرشلونة





ومن المقرر أن يلاقي أتليتكو مدريد نظيره برشلونة، يوم السبت المقبل الثامن من شهر مايو الجاري، في إطار مواجهات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، عند الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الكامب نو.





موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية





فيما يواجه ريال مدريد منافسه إشبيلية، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، يوم الأحد المقبل الموافق التاسع من شهر مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الليجا، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.





ويحتل أتليتكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني الممتاز، برصيد 76 نقطة، فيما يأتي في المركز الثاني ريال مدريد برصيد 74 نقطة، وبنفس عدد النقاط يحتل برشلونة المركز الثالث، كما يتواجد إشبيلية في المركز الرابع برصيد 70 نقطة.