وكيل الصحة بالبحر الأحمر يتابع تطعيم مرضى الغسيل الكلوي بلقاح كورونا



أكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ان التطعيم امن وبالمجان ودعى جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقي اللقاح.



كما قام بجولة تفقدية بالمستشفى وتفقد سير العمل والاعمال الإنشائية الجديدة واطمن على مخزون الاكسجين ووجه الفريق الطبى بحسن استقبال المرضي وذويهم والالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

تابع الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر تطعيم عدد من مرضى الغسيل الكلوي بوحدة الكلى بمستشفى الغردقة العام يرافقة الدكتور جمال المغربي مدير المستشفى والدكتور عمرو عادل مدير ادارة المستشفيات والدكتورة دعاء ابو القاسم مدير ادارة مكافحة العدوي.وقال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، انه سيتم التسجيل لجميع مرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة على الموقع بواسطة مديرية الصحة وذلك تيسيرا لهم وحرصا على راحتهم وذلك بناءا على توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بالتيسير على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من مرضى الغسيل الكلوي ومرضى الاورام.