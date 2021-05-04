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الكشف عن موقف موقف مبابي من المشاركة أمام مان سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن موقف الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان من المشاركة في مباراة فريقه اليوم أمام مانشستر سيتي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت التقارير إلى أن كيليان مبابي لا يزال يعاني من الإصابة في قدمه ولن يشارك أساسيا في اللقاء.

وأضافت بأن كيليان مبابي ليس جاهزًا للدفع به أساسيًا واللاعب سيتواجد على مقاعد البدلاء.

وتابعت بأن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتشينو المدير الفني لباريس سان جيرمان يرفض المخاطرة بإشراكه منذ البداية في اللقاء خوفًا من تفاقم الإصابة.

وينزل باريس سان جيرمان ضيفًا على مانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا علما بأن نتيجة الذهاب في فرنسا حسمها الفريق الإنجليزي لصالحه بهدفين مقابل هدف.

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