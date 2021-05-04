محافظ الجيزة يكشف مراحل استخراج تراخيص الاشتراطات البنائية الجديدة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بحي جنوب الجيزة داخل المركز التكنولوجي.



ويعتبر حي جنوب الجيزة هو أحد الأحياء التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي للمنظومة، وذلك على أن يتم تعميم التجربة بدءا من شهر يوليو المقبل بجميع الأحياء والمراكز والمدن، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعه تطبيق الاشتراطات البنائية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء لوقف فوضى التراخيص.



وحرص المحافظ علي الاستماع الي المواطنين والتعرف علي آرائهم في المنظومة البنائية الجديدة، مؤكدا لهم أن الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة بالتعاون بين الوزارات والأجهزة التنفيذية والشعبية، مشيرا إلي أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وايجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.



وأكد المحافظ خلال تفقده انتظام سير العمل داخل المركز التكنولوجي علي ضرورة التسهيل علي المواطنين وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود علي المواطن عقب التنفيذ الدقيق لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة .



لافتا الى أنه فور بدء استلام الطلبات بكافه الاحياء والمراكز والمدن بشهر يوليو المقبل فسوف يكون للمراكز التكنولوجية بالمحافظة سيكون لها دور هام في المنظومة الجديدة، بدءاً من استلام الملف بالكامل ثم تحويله الى الجامعة وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويصدر أيضاً خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لإدخال المرافق به وفقاً لما جاء بالرخصة وبناء عليه يتم استخراج رخصة للمواطن.



وخلال جولته كلف المحافظ رئيس حي جنوب بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمركز التكنولوجي والتأكد من ان القائمين علي العمل هم من الكوادر المحلية التي تم تدريبها مسبقا لتطبيق المنظومة بالشكل الصحيح.



وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضويه عددا من المختصين تختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة.



مشيراً انه سيتم السماح بإستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ والتأكد من مطابقتها للإشتراطات والأكواد وصحيح القانون .