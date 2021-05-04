أحمد سامى يضع الرتوش النهائية على خطة عبور الزمالك فى الدورى

يواصل فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء فريق سموحه تدريباته على ملعبه بالأسكندرية استعداداً لمواجهة الزمالك المقبلة فى الدورى العام، ويستعد الموج الأزرق لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء بعد غد الخميس فى الجولة ال20 من بطولة الدورى العام.





وطلب سامى من لاعبيه التركيز فى الفترة الحالية وعدم الإنشغال بأى مؤثرات خارجية قبل مواجهة الزمالك، والذى هدفه حصد نقاطها الثلاثة لإقتحام المربع الذهبى حيث يمتلك الفريق فى رصيده حاليا 28 نقطة وبفارق نقطة واحدةعن المربع الذهبى فى ترتيب جدول المسابقة.





كما وجه المدير الفنى انذارا شديد اللهجة إلى اللاعبين بعدم المشاركة فى الدورات الرمضانية حفاظاً عليهم من الإصابات وهدد بتوقيع عقوبات مالية على المخالفين لهذا القرار.





وسيعقد المدير الفنى جلسة خاصة مع اللاعبين قبل بداية التدريب للحديث عن الفترة الماضية وطريقة الإستعداد للمباريات القادمة فى الدورى خاصة وأن الفريق يمتلك فى رصيده 28 نقطة، كما سيضع المدير الفنى استراتيجيه جديدة سيتم العمل بها خلال المرحلة القادمة فى ظل رحيل ثنائى الفريق حسام حسن ومحمد الترهونى لصفوف الأهلى الليبى بالإضافة إلى علاج الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها اللاعبين خلال مواجهة الإتحاد السكندرى الماضية فى الدورى العام.





ويعكف المدير الفنى لفريق سموحة، على دراسة، فريق الزمالك فنيا ومشاهدة المباريات الأخيرة فى الدورى أمام بيراميدز والمقاولون العرب استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، فى بطولة الدورى.





ويرغب سامى فى معرفة كل نقاط القوة والضعف لدى الزمالك،و طلب من جهازه المعاون تقديم تقرير شامل عن المنافس يتضمن أبرز الغيابات المنتظرة فى المباراة القادمة، وذلك لوضع يده على التفاصيل الخاصة بالمنافس قبل وضع خطة عبورالمباراة وتحقيق نتيجة ايجابية ترفع الفريق إلى المربع الذهبى.





ويجهز حاليا مدرب سموحه محمد عبدالمنعم مدافع الفريق العائد من الإصابة ليكون ضمن العناصر التى سيعتمد عليها فى مواجهة الزمالك فى ظل قوة الخط الأمامى لمنافسه، وحتى الآن لم يستقر أحمد سامى على اللاعب الذى سيشغل مركز الظهير الأيسر خلال المباراة القادمة.





وقرر المدير الفنى للموج الأزرق الدخول فى معسكر مغلق غداً بقائمة تضم 20 لاعباً عقب انتهاء تدريب الغد.



