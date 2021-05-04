ريال مدريد يصل لندن لمواجهة تشيلسي

وصل ريال مدريد اليوم الثلاثاء إلى لندن استعداداً لمواجهة تشيلسي غداً الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووصل الفريق "الملكي" إلى العاصمة البريطانية الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي، من دون داني كارباخال ورافائيل فاران ولوكاس فاسكيز.

ويستطيع المدرب زين الدين زيدان الاعتماد على الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي والقائد سيرجيو راموس والأوروغواياني فيدي فالفيردي، الذي جاءت نتيجته سلبية في اختبار PCR وقد يشارك أمام تشيلسي.

وسيجري الفريق تدريباً على ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم.

ولا بديل للريال سوى التسجيل على ملعب ساتامفورد بريدج بعد التعادل 1-1 في مباراة الذهاب على ملعب الفريدو دي ستيفانو.