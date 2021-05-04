Advertisements

آثار انهيار جسر قطار مترو معلق في مكسيكو سيتي

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
عرضت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو يرصد الآثار الناجمة عن انهيار جسر قطار مترو معلق جنوب العاصمة مكسيكو لحظة مرور قطار عليه.

وأعلنت السلطات المكسيكية سقوط قتلى وعشرات الجرحى في هذا الانهيار، ومازالت جهود الإنقاذ والبحث عن الناجين مستمرة، ولكن بحذر خوفًا من انهيار وتداعي الجسر.

أخبار تهمك

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف سيد عبد الحفيظ وإحالته للتحقيق

منذ ساعة

لوكاكو يختار أفضل مهاجم في العالم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يصل لندن لمواجهة تشيلسي

منذ نصف ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

حالة من الغضب الشديد تسيطر على كارتيرون بسبب نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن موقف موقف مبابي من المشاركة أمام مان سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

صفقة القرن تقترب من برشلونة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

01:30 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

الكشف عن موقف موقف مبابي من المشاركة أمام مان سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال

05:22 م

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

04:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي