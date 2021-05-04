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آثار انهيار جسر قطار مترو معلق في مكسيكو سيتي
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 05:35 م
شيماء حسن
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عرضت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو يرصد الآثار الناجمة عن انهيار جسر قطار مترو معلق جنوب العاصمة مكسيكو لحظة مرور قطار عليه.
وأعلنت السلطات المكسيكية سقوط قتلى وعشرات الجرحى في هذا الانهيار، ومازالت جهود الإنقاذ والبحث عن الناجين مستمرة، ولكن بحذر خوفًا من انهيار وتداعي الجسر.
وأعلنت السلطات المكسيكية سقوط قتلى وعشرات الجرحى في هذا الانهيار، ومازالت جهود الإنقاذ والبحث عن الناجين مستمرة، ولكن بحذر خوفًا من انهيار وتداعي الجسر.
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