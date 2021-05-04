أسوان لـ الفجر: الأهلي وافق على اللعب دون لاعبي المنتخب الأولمبي وعمر رضوان ينضم للمنتخب

قال محمد حمدي عضو مجلس إدارة نادي أسوان، أن ناديه يوافق على اللعب ببطولة الدوري المصري هذا الموسم فى فترة دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل من أجل مصلحة الكرة المصرية.

وقال محمد حمدي فى تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي:" نوافق على لعب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم فى فترة دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل، دون عمر رضوان حارس مرمي الفريق من أجل مصلحة الكرة المصرية".

وأضاف فى تصريحات خاصة:" هناك موافقة من الأهلي على اللعب دون لاعبي المنتخب الأولمبي وجميع الأندية وافقت على ذلك".

ويبدأ المنتخب الوطني الأولمبي استعدادته خلال الفترة المقبلة تحت قيادة المدرب شوقي غريب من أجل خوض دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل 2021.

وأسفرت قرعة مسابقة كرة القدم بنهائيات دورة طوكيو الأولمبية المقرر اقامتها الصيف المقبل عن وقوع المنتخب الوطني الأوليمبي ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين واستراليا.