385 عمارة على مساحة 885 فدانا.. أبرز المعلومات عن جاردن سيتي الجديدة

يحظى قطاع الإسكان باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، التى لا تدخر جهدا فى الارتقاء بالمستوى المعيشى لمواطنيها، وتوفير المساكن التي تليق بهم وبآدميتهم، إلى جانب تطوير المناطق الخطرة وغير الآمنة، بعد نقل سكانها وقاطنيها إلى أماكن بديلة، توفر لهم الحياة الكريمة، وتحفظ لهم كرامتهم.



وتسعى وزارة الإسكان إلى تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية، التى يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما بتطبيقها، والتى تهدف إلى بناء الإنسان المصرى، من خلال الاستثمار فى مختلف المجالات التى تتعلق بنمط الحياة اليومية له، والتى يأتى من بينها توفير حياة كريمة من خلال توفير السكن المناسب للمصريين.



وتعمل وزارة الإسكان على التوسع فى بناء المدن الجديدة، لاستيعاب الزيادة السكانية التى تشهدها مصر، ومن بين أهم المشروعات العملاقة فى هذا المجال، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذى يضم عددا من المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها.



ومن بين المشروعات التى تتضمنها العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة".



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة":



- يقام الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة" على مساحة 885 فدانا.



- يضم حى جاردن سيتى الجديدة 385 عمارة سكنية.



- يبلغ عدد الوحدات السكنية بالحى حوالى 21494 وحدة سكنية.



- يبلغ عدد الوحدات التجارية بالحى 513 وحدة تجارية.



- يضم الحى 456 فيلا متصلة وشبة متصلة ومنفصلة.



- كما يضم الحى جميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية.



- تم اعتماد تصميم معمارى مخلتف فى هذا الحى، مستوحى من الطراز الفرنسي القديم، ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتى ووسط البلد بالقاهرة.





إنجازات الإسكان فى عهد السيسى



ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر فى عام 2014، وحتى شهر يونيو الماضى، تم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات الإسكان، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المُخططة، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات نحو 107.27 مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 627.6 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ 388.35 ألف وحدة بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 98.4 مليار جنيه.



وقد تمثلت أهم الإنجازات المنفذة في ذلك الإطار في: توفير 414 وحدة للإسكان الاجتماعى، كما تم الانتهاء من نحو 165.958 ألف وحدة فى مشروع المناطق غير الآمنة، بإجمالى تكلفة بلغت 41 مليار جنيه، ذلك إلى جانب الانتهاء من 41.4 ألف وحدة فى مشروعات دار مصر، ونحو 2.232 ألف وحدة في مشروع سكن مصر، ونحو 4.032 ألف وحده فى مشروع جنة.



كما تم تنفيذ 108 مشروعات لمدن الجيل الرابع بهدف تخفيف الضغط على المدن القديمة، والمساهمة فى توفير المسكن المناسب لمختلف فئات المجتمع، وجارٍ تنفيذ 180 مشروعا آخر، ومن أهم تلك الإنجازات تنفيذ 20 مدينة جديدة من أبرزها العاصمة الإدارية، وجار التخطيط للبدء في تنفيذ 10 مدن أخرى.