آياكس يعلق على عودة نجم مانشستر يونايتد

قام آياكس أمستردام الهولندي بالتعليق على الأنباء التي تحدثت عن رغبته في إعادة نجمه السابق الهولندي دوني فان دي بيك خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأفاد النادي الهولندي بأن معاناة فان دي بيك المستمرة في مانشستر يونايتد جعلت فكرة العودة إلى آياكس واردة لكن مارك أوفرمارس المدير الرياضي للنادي الهولندي يقول أن فان دي بيك البالغ من العمر 24 عامًا يجب أن يبقى في مكانه ويقاتل من أجل مكانه في تشكيل الشياطين الحمر.

وأشار النادي الهولندي إلى أن فان دي بيك رحل عن وطنه إلى إنجلترا خلال صيف عام 2020 في صفقة تبلغ قيكتها 35 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل49 مليون دولار لكنه شهد تحول الحلم إلى كابوس.

ولفت النادي الهولندي أنه بعد أن اقتصر تواجده في التشكيلة الأساسية على مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي بدأ الحديث عن خطوة أخرى في فترة الانتقالات المقبلة.